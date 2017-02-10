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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Интерпол до сих пор не дал ответа ГПУ относительно объявления в розыск В.Януковича - С.Горбатюк

Киев • УНН

 • 9851 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Интерпол до сих пор не дал ответа ГПУ относительно объявления в розыск экс-президента Виктора Януковича за совершение экономических преступлений. Об этом в интервью изданию "Фокус" заявил начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает УНН.

Интерпол до сих пор не дал ответа ГПУ относительно объявления в розыск В.Януковича - С.Горбатюк

"Ответа пока нет", - сказал С.Горбатюк.

Он отметил, что ГПУ обратилось в Международное бюро Интерпола с просьбой объявить в международный розыск В.Януковича, которого подозревают в неправомерном завладении Межгорье и Сухолучье и получении взятки под видом авторского вознаграждения за книги.

"В октябре нам должны были дать окончательный ответ, потом сказали ждать до середины января, а после - перенесли на конец января", - отметил С.Горбатюк.

По его словам, в Интерполе задержку объясняют тем, что защита экс-президента подала жалобы на запросы ГПУ.

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК Украины.

Кроме того, ГПУ расследует уголовное производство по завладению средствами государственного бюджета в деле "Укртелекома" относительно В.Януковича, где ему инкриминирует следствие ч.5 ст. 191 УК, ему также сообщено о подозрении в причастности к преступлениям во время Майдана.

Сообщено о подозрении экс-президенту и по организации завладения лесными угодьями Сухолучье, а также "Межигорье" и другие.

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