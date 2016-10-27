Інтернет-голосування за кандидатів до громадської ради при Мінприроди розпочинається сьогодні

Так, цього року Міністерство екології та природних ресурсів України першим серед центральних органів виконавчої влади відмовилось від кулуарного формування Громадської ради на користь відкритого Інтернет-голосування.

"Це стало можливо завдяки рішенню ініціативної групи, яка відповідно до ч.6 п.8 Типового положення про Громадську раду [...], затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996, має право підготовки, зокрема і Порядку проведення установчих зборів Громадської ради", - нагадали у Мінприроди.

Так, будь-який громадянин (особа), який проживає на території України, може взяти участь у рейтинговому інтернет-голосуванні.

Під час участі в рейтинговому інтернет-голосуванні особа може проголосувати за одного або декількох кандидатів але не більше ніж визначений кількісний склад Громадської ради. Особа має право проголосувати лише один раз.

Обраними до складу Громадської ради за результатами рейтингового інтернет-голосування вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

З метою запобігання повторного голосування, бажаючим прийняти участь в рейтинговому інтернет-голосуванні буде запропоновано пройти ряд перевірок, підтвердити адресу своєї електронної пошти та номер мобільного телефону.

На проходження перевірок і обрання кандидатів відводиться 15 хв. Якщо за відведений час проголосувати не вдалось, спробу можна повторити після паузи в 5 хв.

За словами голови правління Асоціації підприємств у сфері поводження із небезпечними відходами Кирила Косоурова, який є кандидатом до громадської ради під номером 29, на сьогодні 73 організації подали заявки на участь, із яких 63 організації було відібрано за конкурсом.

" 73 організації подали свої заявки, попередньо відібрано 63 організації. І сьогодні на збори з’явилися 43 організації. Тобто сьогодні з 16 години почнеться рейтингове голосування в громадську раду . Це перше міністерство в Україні яке обирає свою громадську раду через інтернет-голосування. Я сподіваюся, що ми оберемо громадську раду, а не якісь домашні громадські організації", - відзначив він.

Ознайомитися із тестовою сторінкою для голосування, яка містить інформацію про всіх кандидатів до нової Громадської ради та умови проведення рейтингового електронного відбору, можна тут.