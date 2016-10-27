Интернет-голосование за кандидатов в общественный совет при Минприроды начинается сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. С 16 часов 27 октября до 16 часов 28 октября 2016 года проводится рейтинговое интернет-голосование за кандидатов на избрание в состав общественного совета Министерстве экологии и природных ресурсов Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
Так, в этом году Министерство экологии и природных ресурсов Украины первым среди центральных органов исполнительной власти отказалось от кулуарного формирования Общественного совета в пользу открытого Интернет-голосования.
"Это стало возможно благодаря решению инициативной группы, в соответствии с ч.6 п.8 Типового положения об Общественном совете [...], утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 3 ноября 2010 N 996, имеет право подготовки, в том числе и Порядка проведения учредительного собрания Общественного совета ", - напомнили в Минприроды.
Так, любой гражданин (лицо), проживающий на территории Украины, может принять участие в рейтинговом интернет-голосовании.
Во время участия в рейтинговом интернет-голосовании лицо может проголосовать за одного или нескольких кандидатов но не более чем определенный количественный состав Общественного совета. Лицо имеет право проголосовать только один раз.
Избранными в состав Общественного совета по результатам рейтингового интернет-голосования считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
С целью предотвращения повторного голосования, желающим принять участие в рейтинговом интернет-голосовании будет предложено пройти ряд проверок, подтвердить адрес своей электронной почты и номер мобильного телефона.
На прохождение проверок и избрания кандидатов отводится 15 мин. Если за отведенное время проголосовать не удалось, попытку можно повторить после паузы в 5 мин.
По словам председателя правления Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами Кирилла Косоуров, который является кандидатом в общественный совет под номером 29 на сегодня 73 организации подали заявки на участие, из которых 63 организации были отобраны по конкурсу.
"73 организации подали свои заявки, предварительно отобрано 63 организации. И сегодня на собрание явились 43 организации. То есть сегодня с 16 часов начнется рейтинговое голосование в общественный совет. Это первое министерство в Украине которое выбирает свою общественный совет через интернет-голосования. Я надеюсь, что мы выберем общественный совет, а не какие-то домашние общественные организации", - отметил он.
Ознакомиться с тестовой страницей для голосования, которая содержит информацию о всех кандидатов в новой Общественного совета и условия проведения рейтингового электронного отбора, можно здесь.