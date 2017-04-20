Інтернет-гіганти США звернулися до суду через антиміграційний указ Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У спільному листі до суду керівництво понад 160 американських компаній, серед яких Google, Facebook та Microsoft, вказали на значну шкоду внаслідок імміграційного указу Дональда Трампа для підприємств та економіки США, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Керівники компаній у спільному листі, направленому 19 квітня до апеляційного суду штату Меріленд, зазначили, що це розпорядження завдасть значної шкоди американським підприємствам.
У листі зазначається, що указ Д.Трампа ускладнить пошук талановитого персоналу, призведе до зростання витрат і послабить конкурентоспроможність американської економіки.
Більшість компаній-підписантів листа представлені у галузі інформаційних технологій. Окрім зазначених фірм, серед них також SpaceX, Tesla, Hewlett Packard, Ebay та інші великі компанії.
Як повідомляв УНН, адміністрація США зробить значно суворішими правила доступу на територію країни для громадян більшості держав світу.