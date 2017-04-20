Интернет-гиганты США обратились в суд из-за антимиграционного указа Д.Трампа

Руководители компаний в совместном письме, направленном 19 апреля в апелляционный суда штата Мэриленд, отметили, что это распоряжение нанесет значительный ущерб американским предприятиям.

В письме отмечается, что указ Д.Трампа усложнит поиск талантливого персонала, приведет к росту расходов и ослабит конкурентоспособность американской экономики.

Большинство компаний-подписантов письма представлены в области информационных технологий. Кроме указанных фирм, среди них также SpaceX, Tesla, Hewlett Packard, Ebay и другие крупные компании.

Как сообщал УНН, администрация США сделает значительно более строгими правила доступа на территорию страны для граждан большинства стран мира.