Интернет-гиганты США обратились в суд из-за антимиграционного указа Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В совместном письме в суд руководство более 160 американских компаний, среди которых Google, Facebook и Microsoft, отметили значительный вред в результате иммиграционного указа Дональда Трампа для предприятий и экономики США, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Руководители компаний в совместном письме, направленном 19 апреля в апелляционный суда штата Мэриленд, отметили, что это распоряжение нанесет значительный ущерб американским предприятиям.
В письме отмечается, что указ Д.Трампа усложнит поиск талантливого персонала, приведет к росту расходов и ослабит конкурентоспособность американской экономики.
Большинство компаний-подписантов письма представлены в области информационных технологий. Кроме указанных фирм, среди них также SpaceX, Tesla, Hewlett Packard, Ebay и другие крупные компании.
Как сообщал УНН, администрация США сделает значительно более строгими правила доступа на территорию страны для граждан большинства стран мира.