Інтеграція України в Євросоюз: подробиці зустрічі Кулеби із новим послом ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба обговорив з новим послом делегації Євросоюзу в Україні Матті Маасікасом питання порядку денного інтеграції України до ЄС. Про це Кулеба написав у Twitter, передає УНН.
"Матті Маасікас (новий посол делегації Євросоюзу в Україні – ред.) нарешті в місті. + 1 в нашому колі людей, з якими будемо рухати Україну на Захід. Без розкачки відверто обговорили усі ключові питання порядку денного інтеграції України до ЄС. І не просто обговорили, а й почули один одного", - написав Кулеба.
Як повідомляв УНН, новий посол делегації Євросоюзу в Україні Матті Маасікас 11 вересня 2019 року офіційно розпочав свою роботу.
Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та міністр Великої Британії у справах Європи Крістофер Пінчер обговорили двосторонні відносини, а також співпрацю з НАТО.