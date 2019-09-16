Интеграция Украины в Евросоюз: подробности встречи Кулебы с новым послом ЕС

"Матти Маасикас (новый посол делегации Евросоюза в Украине - ред.) наконец в городе. + 1 в нашем кругу людей, с которыми будем двигать Украину на Запад. Без раскачки откровенно обсудили все ключевые вопросы повестки дня интеграции Украины в ЕС. И не просто обсудили, но и услышали друг друга", - написал Кулеба.

Как сообщал УНН, новый посол делегации Евросоюза в Украине Матти Маасикас 11 сентября 2019 года официально начал свою работу.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и министр Великобритании по делам Европы Кристофер Пинчер обсудили двусторонние отношения, а также сотрудничество с НАТО.