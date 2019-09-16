Интеграция Украины в Евросоюз: подробности встречи Кулебы с новым послом ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обсудил с новым послом делегации Евросоюза в Украине Матти Маасикасом вопрос повестки дня интеграции Украины в ЕС. Об этом Кулеба написал в Twitter, передает УНН.
"Матти Маасикас (новый посол делегации Евросоюза в Украине - ред.) наконец в городе. + 1 в нашем кругу людей, с которыми будем двигать Украину на Запад. Без раскачки откровенно обсудили все ключевые вопросы повестки дня интеграции Украины в ЕС. И не просто обсудили, но и услышали друг друга", - написал Кулеба.
Как сообщал УНН, новый посол делегации Евросоюза в Украине Матти Маасикас 11 сентября 2019 года официально начал свою работу.
Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и министр Великобритании по делам Европы Кристофер Пинчер обсудили двусторонние отношения, а также сотрудничество с НАТО.