Інструктори у Києві показали, як надавати першу допомогу при терактах

Як повідомив інструктор, будь-який вибухонебезпечний предмет може знаходитись в упаковці, сумці, пакеті, і може містити вражаючі елементи, від яких може постраждати велика кількість людей. Це головна мета терористичного акту. Тому потрібно бути уважним до залишених без нагляду предметів.

О.Картавий зауважив, що маючи у своїй сумці чи рюкзаку невеликий набір для надання першої допомоги, можна врятувати та надати допомогу людині, яка постраждала під час теракту чи іншої надзвичайної ситуації.

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“Ми спеціально створили такий невеликий набір, який може знаходитись у вашій сумці і який не займатиме багато місця. До нього входить: джгут, клапан для штучної вентиляції легень при проведенні реанімації, рукавички, маркер, малярна клейка стрічка, еластичний бинт, яким можна зробити якісну перев’язку рани та врятувати життя. Якщо все це знаходиться в поліетиленовій упаковці, це також може врятувати життя людині, ставши оклюзійною пов'язкою черевної порожнини”, - розповів О.Картавий.

Як повідомляв УНН, 3 квітня в метро Санкт-Петербурга стався вибух, внаслідок якого 11 людей загинуло та 45 постраждало. Після інциденту у Києві посилили заходи безпеки у метрополітені та інших громадських місцях.