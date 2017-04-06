Инструкторы в Киеве показали, как оказывать первую помощь при терактах

Как сообщил инструктор, любой взрывоопасный предмет может находиться в упаковке, сумке, пакете, и может содержать поражающие элементы, от которых может пострадать большое количество людей. Это главная цель террористического акта. Поэтому нужно быть внимательным к оставленным без присмотра предметам.

О.Картавый заметил, что имея в своей сумке или рюкзаке небольшой набор для оказания первой помощи, можно спасти и оказать помощь человеку, который пострадал во время теракта или иной чрезвычайной ситуации.

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"Мы специально создали такой небольшой набор, который может находиться в вашей сумке и который не будет занимать много места. В него входит: жгут, клапан для искусственной вентиляции легких при проведении реанимации, перчатки, маркер, малярная клейкая лента, эластичный бинт, которым можно сделать качественную перевязку раны и спасти жизнь. Если все это находится в полиэтиленовой упаковке, это также может спасти жизнь человеку, став окклюзионной повязкой брюшной полости", - рассказал О.Картавий.

Как сообщал УНН, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого 11 человек погибли и 45 пострадали. После инцидента в Киеве усилили меры безопасности в метрополитене и других общественных местах.