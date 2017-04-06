Инструкторы в Киеве показали, как оказывать первую помощь при терактах

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46037 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103855 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159654 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117905 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117355 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113034 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104615 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107165 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103651 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154382 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Инструкторы в Киеве показали, как оказывать первую помощь при терактах

Инструкторы в Киеве показали, как оказывать первую помощь при терактах

Киев  •  УНН

 • 8777 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Инструктор центра специальной подготовки Олег Картавый рассказал, как нужно действовать во время терактов в общественных местах, административных зданиях, транспорте, как оказать первую медицинскую помощь и визуально продемонстрировал некоторые навыки оказания медицинской помощи, передает УНН.

Как сообщил инструктор, любой взрывоопасный предмет может находиться в упаковке, сумке, пакете, и может содержать поражающие элементы, от которых может пострадать большое количество людей. Это главная цель террористического акта. Поэтому нужно быть внимательным к оставленным без присмотра предметам.

О.Картавый заметил, что имея в своей сумке или рюкзаке небольшой набор для оказания первой помощи, можно спасти и оказать помощь человеку, который пострадал во время теракта или иной чрезвычайной ситуации.

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"Мы специально создали такой небольшой набор, который может находиться в вашей сумке и который не будет занимать много места. В него входит: жгут, клапан для искусственной вентиляции легких при проведении реанимации, перчатки, маркер, малярная клейкая лента, эластичный бинт, которым можно сделать качественную перевязку раны и спасти жизнь. Если все это находится в полиэтиленовой упаковке, это также может спасти жизнь человеку, став окклюзионной повязкой брюшной полости", - рассказал О.Картавий.

Как сообщал УНН, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого 11 человек погибли и 45 пострадали. После инцидента в Киеве усилили меры безопасности в метрополитене и других общественных местах.

Украинские Национальные Новости

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