Інститут вивчення війни: росія формує добровольчі батальйони в чотирьох областях для війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про чотири області в рф, в яких формують добровольчі батальйони для війни в Україні – Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська, передає УНН.
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Як зазначається, ймовірно, російські окупанти вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять з оборонних позицій.
Аналітики пишуть, що, судячи із заяв і занепокоєння російського міноборони, удари українців з HIMARS "деморалізують російських військовослужбовців".
Також, посилаючись на зібрані дані, ISW повідомляє, що Україна не володіє достовірними даними щодо загиблих і поранених під час вибуху в колонії Оленівки на окупованій Донеччині.
ISW з посиланням на непідтверджені повідомлення припускають, що Іран міг відправити першу партію БПЛА до росії для польових випробувань.
Ключові висновки аналітиків ISW:
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- Іран, можливо, відправив першу партію безпілотників до росії та направив пілотів і обслуговуючий персонал для навчання на російському Су-35, потенційно припускаючи, що Іран може спробувати використати нещодавні авіаційні угоди для сприяння придбанню російської бойової техніки – літаків.
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- Російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний схід і північний захід від міста Харкова.
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- Окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська та на схід від Сіверська.
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- Ворожі війська досягли незначних успіхів на південний схід від Бахмута та продовжили наступальні операції на північний схід і південний схід від Бахмута.
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- Російські війська поступово наступали навколо Авдіївки та продовжують спроби просування на південний захід від Авдіївки.
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- Російські війська розпочали два штурми на півночі Херсонської області та продовжують передислокацію військ на південну вісь.
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- рф формує нові добровольчі батальйони в Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській областях, а також змінюють терміни виплати грошової компенсації.
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- Українське цивільне населення продовжує чинити опір російській окупації актами громадянської непокори та партизанським саботажем, оскільки кремль розглядає довгострокові методи контролю населення в окупованій Україні.
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