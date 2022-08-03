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Інститут вивчення війни: росія формує добровольчі батальйони в чотирьох областях для війни в Україні

Інститут вивчення війни: росія формує добровольчі батальйони в чотирьох областях для війни в Україні

Київ • УНН

 • 299310 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про чотири області в рф, в яких формують добровольчі батальйони для війни в Україні – Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, ймовірно, російські окупанти вирішили атакувати Авдіївку фронтально з окупованої території Донецької області, а не чекати, поки українські війська відступлять з оборонних позицій.

Аналітики пишуть, що, судячи із заяв і занепокоєння російського міноборони, удари українців з HIMARS "деморалізують російських військовослужбовців".

Також, посилаючись на зібрані дані, ISW повідомляє, що Україна не володіє достовірними даними щодо загиблих і поранених під час вибуху в колонії Оленівки на окупованій Донеччині.

ISW з посиланням на непідтверджені повідомлення припускають, що Іран міг відправити першу партію БПЛА до росії для польових випробувань.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Іран, можливо, відправив першу партію безпілотників до росії та направив пілотів і обслуговуючий персонал для навчання на російському Су-35, потенційно припускаючи, що Іран може спробувати використати нещодавні авіаційні угоди для сприяння придбанню російської бойової техніки – літаків.
  • Російські війська вели безуспішні наступальні дії на північний схід і північний захід від міста Харкова.
  • Окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська та на схід від Сіверська.
  • Ворожі війська досягли незначних успіхів на південний схід від Бахмута та продовжили наступальні операції на північний схід і південний схід від Бахмута.
  • Російські війська поступово наступали навколо Авдіївки та продовжують спроби просування на південний захід від Авдіївки.
  • Російські війська розпочали два штурми на півночі Херсонської області та продовжують передислокацію військ на південну вісь.
  • рф формує нові добровольчі батальйони в Новосибірській, Саратовській, Ульяновській і Курганській областях, а також змінюють терміни виплати грошової компенсації.
  • Українське цивільне населення продовжує чинити опір російській окупації актами громадянської непокори та партизанським саботажем, оскільки кремль розглядає довгострокові методи контролю населення в окупованій Україні.

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