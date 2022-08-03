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Институт изучения войны: рф формирует добровольческие батальоны в четырех областях для войны в Украине

Институт изучения войны: рф формирует добровольческие батальоны в четырех областях для войны в Украине

Киев • УНН

 • 299308 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Институт изучения войны (ISW) сообщил о четырех областях в рф, в которых формируют добровольческие батальоны для войны в Украине – Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская, передает УНН.

Детали

Как отмечается, вероятно, российские оккупанты решили атаковать Авдеевку фронтально с оккупированной территории Донецкой области, а не ждать, пока украинские войска отступят с оборонительных позиций.

Аналитики пишут, что, судя по заявлениям и обеспокоенности российского минобороны, удары украинцев с HIMARS "деморализуют российских военнослужащих".

Также, ссылаясь на собранные данные, ISW сообщает, что Украина не владеет достоверными данными о погибших и раненых при взрыве в колонии Еленовки на оккупированном Донбассе.

ISW со ссылкой на неподтвержденные сообщения предполагают, что Иран мог отправить первую партию БПЛА в россию для полевых испытаний.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Иран, возможно, отправил первую партию беспилотников в россию и направил пилотов и обслуживающий персонал для обучения на российском Су-35, потенциально предполагая, что Иран может попытаться использовать недавние авиационные соглашения для содействия приобретению российской боевой техники – самолетов.
  • Российские войска вели безуспешные наступательные действия к северо-востоку и северо-западу от города Харькова.
  • Оккупанты совершили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска и восточнее Северска.
  • Вражеские войска добились незначительных успехов к юго-востоку от Бахмута и продолжили наступательные операции к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.
  • Российские войска постепенно наступали вокруг Авдеевки и продолжают попытки продвижения к юго-западу от Авдеевки.
  • Российские войска начали два штурма на севере Херсонской области и продолжают передислокацию войск на южную ось.
  • рф формирует новые добровольческие батальоны в Новосибирской, Саратовской, Ульяновской и Курганской областях, а также изменяют сроки выплаты денежной компенсации.
  • Украинское гражданское население продолжает сопротивляться российской оккупации актами гражданского неповиновения и партизанским саботажем, поскольку кремль рассматривает долгосрочные методы контроля населения в оккупированной Украине.

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