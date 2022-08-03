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Instagram Reels став доступним в Україні

Instagram Reels став доступним в Україні

Київ • УНН

 • 175105 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Instagram Reels та Music тепер доступні в Україні, повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у середу, пише УНН.

Цитата

"Instagram запустив Reels ще у 2020 році. Ця функція стала популярною у світі, але в нас працювала не на повну. Впродовж наступних тижнів усі відео тривалістю до 15 хвилин отримають креативні інструменти Reels", - зазначив Федоров у Telegram.

Деталі

У 2018 році, з його слів, з'явився Instagram Music. Але був недоступним для українських користувачів. "Тепер ми можемо додавати музику в сторіз у декілька кліків із великої музичної бібліотеки Instagram", - вказав Федоров.

"Понад рік команда Мінцифри вела перемовини з керівництвом Meta стосовно запуску цих функцій. Нарешті вони доступні для всіх українців. Тепер контенту з України буде більше. А це значить, що більше людей у світі дізнаються про сміливість наших людей", - зазначив урядовець, подякувавши Meta.

"Сподіваюся, незабаром ми забудемо й про проблеми з модерацією українського контенту", - наголосив Федоров.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, як в Instagram додати музику в Stories.

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