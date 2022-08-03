Instagram Reels стал доступным в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Instagram Reels и Music теперь доступны в Украине, сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в среду, пишет УНН.
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"Instagram запустил Reels еще в 2020 году. Эта функция стала популярной в мире, но у нас работала не на полную. В течение следующих недель все видео продолжительностью до 15 минут получат креативные инструменты Reels", - отметил Федоров в Telegram.
Детали
В 2018 году, по его словам, появился Instagram Music. Но был недоступен для украинских пользователей. "Теперь мы можем добавлять музыку в сториз в несколько кликов из обширной музыкальной библиотеки Instagram", - указал Федоров.
"Более года команда Минцифры вела переговоры с руководством Meta относительно запуска этих функций. Наконец-то они доступны для всех украинцев. Теперь контента из Украины будет больше. А это значит, что больше людей в мире узнают о смелости наших людей", - отметил чиновник, поблагодарив Meta.
"Надеюсь, скоро мы забудем и о проблемах с модерацией украинского контента", - подчеркнул Федоров.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, как в Instagram добавить музыку в Stories.