Instagram почав тестувати нову функцію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Команда соцмережі Instagram почала тестувати нову функцію - "Ігнорувати", яка дозволить тимчасово відключити підписку на найбільш активних користувачів, не видаляючи їх зі списку друзів. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Verge.
Повідомляється, що функція ігнорування буде діяти приблизно так само, як і в Facebook. Користувач не зможе переглядати фотографії того, хто його ігнорує.
Крім того, в історіях (stories) з'явиться спеціальний календар, який суттєво спростить перегляд фотографій.
Також користувачі Instagram зможуть записувати відео в режимі slow-mo (функція з ефектним уповільненим відтворенням, що не підтримується стандартним додатком камери в багатьох смартфонах).
Як повідомляв УНН, функція скачування контенту з аккаунта Data Download з'явилася в соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, соціальної мережі Instagram з'явився новий режим, який працює для фото і відео контенту.