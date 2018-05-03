Instagram начало тестировать новую функцию

Сообщается, что функция игнорирования будет действовать примерно также, как и в Facebook. Пользователь не сможет просматривать фотографии того, кто его игнорирует.

Кроме того, в историях (stories) появится специальный календарь, который существенно упростит просмотр фотографий.

Также пользователи Instagram смогут записывать видео в режиме slow-mo (функция с эффектным замедленным воспроизведением, которая не поддерживается стандартным приложением камеры во многих смартфонах).

Как сообщал УНН, функция скачивания контента из аккаунта Data Download появилась в социальной сети Instagram.

Напомним, социальной сети Instagram появился новый режим, который работает для фото и видео контента.