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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Instagram начало тестировать новую функцию

Киев • УНН

 • 9783 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Команда соцсети Instagram начала тестировать новую функцию – "Игнорировать", которая позволит временно отключить подписку на наиболее активных пользователей, не удаляя их из списка друзей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.

Instagram начало тестировать новую функцию

Сообщается, что функция игнорирования будет действовать примерно также, как и в Facebook. Пользователь не сможет просматривать фотографии того, кто его игнорирует.

Кроме того, в историях (stories) появится специальный календарь, который существенно упростит просмотр фотографий.

Также пользователи Instagram смогут записывать видео в режиме slow-mo (функция с эффектным замедленным воспроизведением, которая не поддерживается стандартным приложением камеры во многих смартфонах).

Как сообщал УНН, функция скачивания контента из аккаунта Data Download появилась в социальной сети Instagram.

Напомним, социальной сети Instagram появился новый режим, который работает для фото и видео контента.

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