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Інспекційна група США відвідає Донбас 13 листопада

Інспекційна група США відвідає Донбас 13 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Україну 13 листопада прибуде багатонаціональна інспекційна група США, до складу якої увійдуть також представники Данії та Канади. Мета візиту — моніторинг військово-політичної ситуації у центральному та південно-східному регіонах нашої держави. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.

“Такі заходи мають важливе значенні у контексті поширення серед держав-учасниць ОБСЄ правдивої та неупередженої інформації про ситуацію в Україні, що сприятиме зусиллям міжнародної спільноти, спрямованої на врегулювання конфлікту”, — зазначають в Управлінні верифікації Генерального штабу ЗС України.

За інформацією Міноборони, “передбачається, що інспекційна група відвідає військові частини та підрозділи у районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Крім того, американська сторона включила до району інспекції територію Автономної Республіки Крим, що є черговим свідченням не визнання США анексії півострова Російською Федерацією”.

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Крім того, у прес-службі відзначили, що відповідно до Договору про звичайні збройні сили в Європі цього тижня Україну відвідала інспекційна група Федеративної Республіки Німеччини. До складу делегації також увійшли представники Франції та Норвегії. З метою контролю за дотриманням нашою державою кількісних обмежень озброєння та військової техніки у період з 6 по 10 листопада іноземні інспектори провели перевірку однієї з військових частин на Чернігівщині.

Як повідомляв УНН, три іноземні інспекційні групи перевірять дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері контролю над озброєнням та в рамках зусиль із зміцнення регіональної безпеки та довіри.

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