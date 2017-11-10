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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 10772 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 27172 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 39093 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 45414 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 42771 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 90551 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98631 просмотра

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Актуальное
Инспекционная группа США посетит Донбасс 13 ноября

Инспекционная группа США посетит Донбасс 13 ноября

Киев  •  УНН

 • 12849 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украину 13 ноября прибудет многонациональная инспекционная группа США, в состав которой войдут также представители Дании и Канады. Цель визита - мониторинг военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах нашего государства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Такие мероприятия имеют важное значении в контексте распространения среди государств-участников ОБСЕ правдивой и беспристрастной информации о ситуации в Украине, что будет способствовать усилиям международного сообщества, направленным на урегулирование конфликта", - отмечают в Управлении верификации Генерального штаба ВС Украины.

По информации Минобороны, "предполагается, что инспекционная группа посетит военные части и подразделения в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, американская сторона включила в район инспекции территорию Автономной Республики Крым, что является очередным свидетельством непризнания США аннексии полуострова Российской Федерацией".

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Кроме того, в пресс-службе отметили, что в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе на этой неделе Украину посетила инспекционная группа Федеративной Республики Германии. В состав делегации также вошли представители Франции и Норвегии. С целью контроля за соблюдением нашим государством количественных ограничений вооружения и военной техники в период с 6 по 10 ноября иностранные инспекторы провели проверку одной из воинских частей в Черниговской области.

Как сообщал УНН, три иностранные инспекционные группы проверят соблюдение Украиной международных обязательств в сфере контроля над вооружениями и в рамках усилий по укреплению региональной безопасности и доверия.

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