Инспекционная группа США посетит Донбасс 13 ноября

"Такие мероприятия имеют важное значении в контексте распространения среди государств-участников ОБСЕ правдивой и беспристрастной информации о ситуации в Украине, что будет способствовать усилиям международного сообщества, направленным на урегулирование конфликта", - отмечают в Управлении верификации Генерального штаба ВС Украины.

По информации Минобороны, "предполагается, что инспекционная группа посетит военные части и подразделения в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, американская сторона включила в район инспекции территорию Автономной Республики Крым, что является очередным свидетельством непризнания США аннексии полуострова Российской Федерацией".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получит оценку НАТО по РНП в декабре

Кроме того, в пресс-службе отметили, что в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе на этой неделе Украину посетила инспекционная группа Федеративной Республики Германии. В состав делегации также вошли представители Франции и Норвегии. С целью контроля за соблюдением нашим государством количественных ограничений вооружения и военной техники в период с 6 по 10 ноября иностранные инспекторы провели проверку одной из воинских частей в Черниговской области.

Как сообщал УНН, три иностранные инспекционные группы проверят соблюдение Украиной международных обязательств в сфере контроля над вооружениями и в рамках усилий по укреплению региональной безопасности и доверия.