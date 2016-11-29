Інспектора судитимуть за хабарництво у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Прокуратура завершила розслідування й направила до суду справу інспектора-хабарника Львівської поліції. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
Так, 3 жовтня цього року інспектора патрульної поліції м. Львова затримали під час одержання неправомірної вигоди в сумі 8000 грн. Встановлено, що правоохоронець налагодив схему отримання неправомірної вигоди від водія транспортного засобу. За певну суму поліцейський обіцяв не проводити перевірку транспортного засобу, який здійснював переміщення товару без відповідних документів по території Львівщини, не притягати водія до адміністративної відповідальності, а також забезпечити супровід даного автомобіля.
За клопотанням прокуратури інспектору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави в сумі 55 000 грн., останнього також було відсторонено від займаної посади.
Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України скеровано до суду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.