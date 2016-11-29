Инспектора будут судить за взяточничество во Львове

Так, 3 октября этого года инспектора патрульной полиции г. Львова задержали во время получения неправомерной выгоды в сумме 8 000 грн. Установлено, что правоохранитель наладил схему получения неправомерной выгоды от водителя транспортного средства. За определенную сумму полицейский обещал не проводить проверку транспортного средства, на котором осуществляли перемещение товара без соответствующих документов по территории Львовской области, не привлекать водителя к административной ответственности, а также обеспечить сопровождение данного автомобиля.

По ходатайству прокуратуры инспектору избрали меру пресечения в виде содержания под стражей и определили размер залога в сумме 55 тыс. грн, последнего также отстранили от занимаемой должности.

Обвинительный акт в уголовном производстве по ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины направили в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.