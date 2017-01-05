Інспектора дорожньої поліції на Львівщині спіймали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Інспектора дорожнього нагляду Червоноградского відділу поліції Львівщини затримала на хабарництві Служба безпеки України спільно з прокуратурою. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Здирник вимагав від місцевого жителя сім тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
Співробітники СБУ затримали поліцейського у центрі міста під час отримання грошей.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.