Інспектора дорожньої поліції на Львівщині спіймали на хабарі

Здирник вимагав від місцевого жителя сім тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Співробітники СБУ затримали поліцейського у центрі міста під час отримання грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.