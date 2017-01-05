Инспектора дорожной полиции во Львовской области поймали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Инспектора дорожного надзора Червоноградского отдела полиции Львовской области задержала во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Вымогатель требовал от местного жителя семь тысяч гривен за непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Сотрудники СБУ задержали полицейского в центре города во время получения денег.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.