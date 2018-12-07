ІНП не буде ініціювати надання звання Героя України Сенцову та затриманим морякам

"Ні, не будемо", - зазначив В'ятрович, відповідаючи на запитання, чи буде Інститут нацпам'яті ініціювати надання звання Героя України ув’язненому в РФ українському режисеру Олегу Сенцову й військовополоненим українським морякам.



На його думку, звання Героя України – це не та нагорода, яка має стати "символом якоїсь вищої національної поваги до тих людей, які живуть заради України".



"Воно (звання Героя України – ред.) значною мірою скомпрометовано великою кількістю випадкових нагороджень тих людей, які відверто налаштовані проти української держави. Варто було б говорити про якусь іншу державну нагороду, яка могла б претендувати на статус найвищої державної нагороди. Тим більше, звання Героя України є калькою з радянського звання Героя Радянського Союзу", - додав директор Інституту нацпам'яті.



Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо повернення присвоєння звання “Герой України” (посмертно) Степані Бандері. Відповідний документ під № 9368 був зареєстрований 5 грудня.



В червні 2016 року на офіційному сайті Президента України громадяни зареєстрували електронну петицію, у якій українці просять Петра Порошенка позбавити народного депутата Надію Савченко звання Героя України.