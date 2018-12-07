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ИНП не будет инициировать присвоение звания Героя Украины Сенцову и задержанным морякам

Киев • УНН

 • 18160 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Институт национальной памяти намерен инициировать процедуру присвоения звания Героя Украины украинскому режиссеру Олегу Сенцову, а также задержанным Россией военным морякам, поскольку это звание дискредитировано. Такое мнение высказал директор Института национальной памяти Владимир Вятрович в комментарии корреспонденту УНН.

ИНП не будет инициировать присвоение звания Героя Украины Сенцову и задержанным морякам

"Нет, не будем", - отметил Вятрович, отвечая на вопрос, будет ли Институт нацпамяти инициировать присвоение звания Героя Украины заключенному в РФ украинскому режиссеру Олегу Сенцову и военнопленным украинским морякам.

По его мнению, звание Героя Украины - это не та награда, которая должна стать "символом некого высшего национального уважения к тем людям, которые живут ради Украины".

"Оно (звание Героя Украины - ред.) в значительной степени скомпрометировано большим количеством случайных награждений тех людей, которые откровенно настроены против украинского государства. Следовало бы говорить про какую-ту другую государственную награду, которая могла бы претендовать на статус высшей государственной награды. Тем более, звание Героя Украины является калькой с русского звание Героя Советского Союза", - добавил директор Института нацпамяти.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о возвращении присвоении звания "Герой Украины" (посмертно) Степану Бандере. Соответствующий документ под № 9368 был зарегистрирован 5 декабря.

В июня 2016 года на официальном сайте Президента Украины граждане зарегистрировали электронную петицию, в которой украинцы просят Петра Порошенко лишить народного депутата Надежду Савченко звания Героя Украины.

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