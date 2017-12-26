Іноземця засудили за вбивство немовляти на Троєщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Деснянський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі громадянина Узбекистану за вбивство 5-місячного немовляти у жовтні 2014 року у селі Троєщина, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби прокуратури Києва.
"Рішенням Деснянського суду міста Києва 30-річного чоловіка визнано винним у вчинені злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України та призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
За інформацією столичної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку жовтня 2014 року, перебуваючи в одному з приватних будинків у селі Троєщина, у чоловіка та його співмешканки виникла сварка. У цей час 5-місячний хлопчик почав голосно кричати.
Зловмисник взяв дитину на руки, уточнили у відомстві, та на кілька хвилин закрив долонею її обличчя, тим самим позбавивши хлопчика можливості дихати.
У прокуратурі додали, що після вчинення вбивства чоловік намагався позбавитися тіла дитини, проте був вчасно затриманий правоохоронцями.
Нагадаємо, подружжя з Черкас засудили на чотири роки за гратами з іспитовим терміном у три роки кожного через смерть їхнього 10-місячного сина, який помер через опіки, отримані через перекинуту на себе чашку кави.