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Иностранцу вынесли приговор за убийство младенца на Троещине

Киев • УНН

 • 10512 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Деснянский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина Узбекистана за убийство 5-месячного младенца в октябре 2014 года в селе Троещина, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.

Иностранцу вынесли приговор за убийство младенца на Троещине

"Решением Деснянского суда города Киева 30-летнего мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

По информации столичной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что в начале октября 2014 года, находясь в одном из частных домов в селе Троещина, у мужчины и его сожительницы возникла ссора. В это время 5-месячный мальчик начал громко кричать.

Злоумышленник взял ребенка на руки, уточнили в ведомстве, и на несколько минут закрыл ладонью его лицо, тем самым лишив мальчика возможности дышать.

В прокуратуре добавили, что после совершения убийства мужчина пытался избавиться от тела ребенка, однако был вовремя задержан правоохранителями.

Напомним, супругов из Черкасс приговорили на четыре года за решеткой с испытательным сроком в три года каждого за смерть их 10-месячного сына, который умер из-за ожогов, полученных из-за перевернутой на себя чашки кофе.

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