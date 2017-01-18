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Іноземця екстрадували до Бельгії за викрадення елітних авто

Іноземця екстрадували до Бельгії за викрадення елітних авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Прокуратура здійснила екстрадицію до Королівства Бельгія громадянина, який перебував у міжнародному розшуку за вчинення в складі організованої групи ряду угонів елітних авто на території Європейського Союзу. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

У вересні минулого року в аеропорту «Бориспіль» затримали громадянина Болгарії 1973 року народження, який розшукується правоохоронними органами Королівства Бельгії за участь у вчиненні організованою групою ряду незаконних заволодінь транспортними засобами.

За клопотанням прокуратури до чоловіка застосували тимчасовий арешт строком на 40 діб.

ГПУ отримала запит компетентного органу Бельгії про видачу громадянина для притягнення до кримінальної відповідальності.

У ході екстрадиційної перевірки встановлено, що Голландським судом видано міжнародний ордер на арешт громадянина Болгарії.

Інкриміновані чоловікові злочинні діяння за законодавством України кваліфікуються за ч.3 ст.289 КК України, і є екстрадиційними, оскільки за їх вчинення передбачено покарання у виді позбавлення волі на максимальний строк не менше одного року. Строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності не сплинули.

Вказаний громадянин переданий до Королівства Бельгія для притягнення до кримінальної відповідальності.

Українські Національні Новини

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