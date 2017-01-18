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Иностранца экстрадировали в Бельгию за угон элитных авто

Иностранца экстрадировали в Бельгию за угон элитных авто

Киев • УНН

 • 8125 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Прокуратура экстрадировала в Бельгию гражданина, который находился в международном розыске за совершение в составе организованной группы ряда угонов элитных авто на территории Европейского Союза. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В сентябре прошлого года в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Болгарии 1973 года рождения, который разыскивается правоохранительными органами Королевства Бельгии за участие в совершении организованной группой ряда угонов транспортных средств.

По ходатайству прокуратуры к мужчине применили временный арест сроком на 40 суток.

ГПУ получила запрос компетентного органа Бельгии о выдаче гражданина для привлечения к уголовной ответственности.

В ходе экстрадиционной проверки установлено, что Голландским судом выдан международный ордер на арест гражданина Болгарии.

Инкриминируемые мужчине преступные действия по законодательству Украины квалифицируются по ч.3 ст.289 УК Украины, и являются экстрадиционными, поскольку за их совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на максимальный срок не менее одного года. Сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности не истекли.

Указанный гражданин передан в Королевство Бельгия для привлечения к уголовной ответственности.

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