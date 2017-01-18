Иностранца экстрадировали в Бельгию за угон элитных авто
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Прокуратура экстрадировала в Бельгию гражданина, который находился в международном розыске за совершение в составе организованной группы ряда угонов элитных авто на территории Европейского Союза. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
В сентябре прошлого года в аэропорту "Борисполь" задержали гражданина Болгарии 1973 года рождения, который разыскивается правоохранительными органами Королевства Бельгии за участие в совершении организованной группой ряда угонов транспортных средств.
По ходатайству прокуратуры к мужчине применили временный арест сроком на 40 суток.
ГПУ получила запрос компетентного органа Бельгии о выдаче гражданина для привлечения к уголовной ответственности.
В ходе экстрадиционной проверки установлено, что Голландским судом выдан международный ордер на арест гражданина Болгарии.
Инкриминируемые мужчине преступные действия по законодательству Украины квалифицируются по ч.3 ст.289 УК Украины, и являются экстрадиционными, поскольку за их совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на максимальный срок не менее одного года. Сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности не истекли.
Указанный гражданин передан в Королевство Бельгия для привлечения к уголовной ответственности.