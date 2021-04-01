Без документів та іспитів: ділки за гроші влаштовували іноземців у медичні виші

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"Оперативники спецслужби встановили, що організатори діяли у змові з чиновниками держпідприємства у сфері освіти. Структура здійснює супровід іноземних студентів, влаштовуючи охочих у навчальні заклади в різних регіонах країни. Оформлення до медичного вишу коштувало у ділків, у середньому, 3 тисячі доларів США. "Пакет послуг" передбачав відсутність обов’язкової подачі відповідних документів і складання іспитів", - йдеться в повідомленні.

Деталі

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків у службових приміщеннях державного підприємства та одного з вишів, а також отримали тимчасові доступи до документів, що підтверджують протиправне зарахування абітурієнтів.

Під час слідчих дій фігуранти кримінального провадження намагались знищити документацію, що могла бути використана у суді.

Тривають слідчі дії.

Додамо

Декана Льотної академії НАУ в Кропивницькому судитимуть за отримання хабара в понад 11 тисяч доларів за допуск до польотів.