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У Кропивницькому судитимуть декана ВНЗ за хабар в 11 тисяч доларів

У Кропивницькому судитимуть декана ВНЗ за хабар в 11 тисяч доларів

Київ • УНН

 • 21696 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Декана Льотної академії НАУ в Кропивницькому судитимуть за отримання хабара в понад 11 тисяч доларів за допуск до польотів. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Деталі

За інформацією відомства, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно виконувача обов’язки декана вишу за фактом вимагання та отримання 11 600 доларів неправомірної вигоди (ч.3.ст. 368 КК України).

Керівник факультету вимагав від одного з курсантів хабар за участь у навчальних польотах. Викрито викладача у службовому кабінеті, під час передачі першої частини обумовленої суми неправомірної вигоди – 5 тисяч доларів.

Додамо

У Києві судитимуть доцента одного із університетів, яку підозрюють у отриманні 2 тисячі доларів хабаря в обмін за вплив на прийняття рішення щодо вступу абітурієнтки до навчального закладу.

Українські Національні Новини

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