В Кропивницком будут судить декана ВУЗа за взятку в 11 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Декана Летной академии НАУ в Кропивницком будут судить за получение взятки в более 11 тысячи долларов за допуск к полетам. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
Детали
По информации ведомства, в суд направлено обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности декана вуза по факту вымогательства и получения 11 600 долларов неправомерной выгоды (ч.3.ст. 368 УК Украины).
Руководитель факультета требовал от одного из курсантов взятку за участие в учебных полетах. Разоблачено преподавателя в служебном кабинете во время передачи первой части оговоренной суммы неправомерной выгоды - 5 тысяч долларов.
Добавим
В Киеве будут судить доцента одного из университетов, которую подозревают в получении 2 тысяч долларов взятки в обмен за влияние на принятие решения о вступлении абитуриентки в учебное заведение.