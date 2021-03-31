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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 46417 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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В Кропивницком будут судить декана ВУЗа за взятку в 11 тысяч долларов

В Кропивницком будут судить декана ВУЗа за взятку в 11 тысяч долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Декана Летной академии НАУ в Кропивницком будут судить за получение взятки в более 11 тысячи долларов за допуск к полетам. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Детали

По информации ведомства, в суд направлено обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности декана вуза по факту вымогательства и получения 11 600 долларов неправомерной выгоды (ч.3.ст. 368 УК Украины).

Руководитель факультета требовал от одного из курсантов взятку за участие в учебных полетах. Разоблачено преподавателя в служебном кабинете во время передачи первой части оговоренной суммы неправомерной выгоды - 5 тысяч долларов.

Добавим

В Киеве будут судить доцента одного из университетов, которую подозревают в получении 2 тысяч долларов взятки в обмен за влияние на принятие решения о вступлении абитуриентки в учебное заведение.

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