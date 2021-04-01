Без документов и экзаменов: дельцы за деньги устраивали иностранцев в медицинские вузы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украине разоблачили противоправный механизм оформления иностранных студентов в частный украинский медицинский ВУЗ. Стоимость "услуг" составляла 3000 долларов. Ежегодно его студентами становилось более 300 иностранцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс служба СБУ.
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"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы действовали в сговоре с чиновниками госпредприятия в сфере образования. Структура осуществляет сопровождение иностранных студентов, устраивая желающих в учебные заведения в разных регионах страны. Оформление в медицинский вуз стоило у дельцов в среднем 3 тысячи долларов США. "Пакет услуг" предусматривал отсутствие обязательной подачи соответствующих документов и сдачи экзаменов", - говорится в сообщении.
Детали
В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков в служебных помещениях государственного предприятия и одного из вузов, а также получили временные доступы к документам, подтверждающие противоправное зачисления абитуриентов.
Во время следственных действий фигуранты уголовного производства пытались уничтожить документацию, которая могла быть использована в суде.
Продолжаются следственные действия.
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