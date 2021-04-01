Без документов и экзаменов: дельцы за деньги устраивали иностранцев в медицинские вузы

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 12858 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 24366 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 100592 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 136964 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191252 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191517 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 276179 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 321181 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157697 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143064 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

3 марта, 12:00 • 60038 просмотра
В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

В Центре стратегических коммуникаций объяснили: россия нарушает права экспертов МАГАТЭ и международные нормы

3 марта, 12:12 • 54059 просмотра
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 65319 просмотра
Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

3 марта, 13:09 • 43439 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 91898 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 321172 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 274976 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 430521 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 396478 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 379788 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 91921 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 183785 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 212215 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 192366 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 276179 просмотра
Актуальное
Без документов и экзаменов: дельцы за деньги устраивали иностранцев в медицинские вузы

Без документов и экзаменов: дельцы за деньги устраивали иностранцев в медицинские вузы

Киев  •  УНН

 • 13134 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украине разоблачили противоправный механизм оформления иностранных студентов в частный украинский медицинский ВУЗ. Стоимость "услуг" составляла 3000 долларов. Ежегодно его студентами становилось более 300 иностранцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс служба СБУ.

Цитата

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы действовали в сговоре с чиновниками госпредприятия в сфере образования. Структура осуществляет сопровождение иностранных студентов, устраивая желающих в учебные заведения в разных регионах страны. Оформление в медицинский вуз стоило у дельцов в среднем 3 тысячи долларов США. "Пакет услуг" предусматривал отсутствие обязательной подачи соответствующих документов и сдачи экзаменов", - говорится в сообщении.

Детали

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков в служебных помещениях государственного предприятия и одного из вузов, а также получили временные доступы к документам, подтверждающие противоправное зачисления абитуриентов.

Во время следственных действий фигуранты уголовного производства пытались уничтожить документацию, которая могла быть использована в суде.

Продолжаются следственные действия.

Добавим

Декана Летной академии НАУ в Кропивницком будут судить за получение взятки в размере более 11 тысячи долларов за допуск к полетам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы