Іноземці в міністерствах мають працювати лише у статусі радників - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Іноземні громадяни мають працювати в Україні на державній службі тільки у статусі радника. Про це Генральний прокурор Юрій Луценко сьогодні сказав під час виступу у Верховній Раді, передає УНН.
“Я дозволю собі висловити свою особисту точку зору, що запрошення Саакашвілі в Україну було недалекоглядним рішенням. Вважаю, що з огляду на багато подій, і не тільки пов’язаних із Саакашвілі, українська держава має прийняти для себе рішення про доцільність надання громадянства для очолення того чи іншого міністерства чи відомства. Особисто я вважаю, що статус радників достатній для того, щоб використовувати закордонний досвід”, — заявив він.
Як повідомляв УНН, 5 грудня СБУ офіційно підтвердила затримання М.Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.256 Кримінального кодексу України.