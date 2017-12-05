Иностранцы на госслужбе должны работать только в статусе советников - Луценко

"Я позволю себе высказать свою личную точку зрения, что приглашение Саакашвили в Украину было недальновидным решением. Считаю, что в силу многих событий, и не только связанных с Саакашвили, украинское государство должно принять для себя решение о целесообразности предоставления гражданства для возглавления того или иного министерства или ведомства. Лично я считаю, что статуса советников достаточно для того, чтобы использовать зарубежный опыт", - заявил он.

Как сообщал УНН, 5 декабря СБУ официально подтвердила задержание М.Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Украины.