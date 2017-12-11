Іноземці хотіли ввезти через "Бориспіль" медпрепарати на 1,75 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили медпрепаратів на 1 мільйон 750 тисяч гривень, які двоє громадян індії хотіли ввезти в Україну з порушеннями, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Учора ввечері прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" спільно з працівниками ДФС виявили в аеропорту "Бориспіль" у двох іноземців партію медичних препаратів, які вони намагались перемістити з порушенням", - йдеться у повідомленні.
Викрити правопорушників вдалось завдяки отриманій попередній інформації від співробітників оперативно-розшукового відділу Держприкордонслужби, додали у відомстві.
"Громадяни, які спробували ввезти в Україну понад 700 упаковок медичних препаратів, прибули рейсом "Алмати-Київ". Всього під час огляду багажу у чотирьох валізах 2 громадян Індії правоохоронці виявили медичний товар на загальну суму 1 млн 750 тис. гривень", - додали у ДПСУ.
За порушення митних правил на осіб складено протокол, препарати вилучено.
Нагадаємо, в Одеському аеропорту виявили валізу із медикаментами на 120 тисяч доларів.