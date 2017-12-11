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Іноземці хотіли ввезти через "Бориспіль" медпрепарати на 1,75 млн грн

Іноземці хотіли ввезти через "Бориспіль" медпрепарати на 1,75 млн грн

Київ • УНН

 • 10702 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили медпрепаратів на 1 мільйон 750 тисяч гривень, які двоє громадян індії хотіли ввезти в Україну з порушеннями, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"Учора ввечері прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" спільно з працівниками ДФС виявили в аеропорту "Бориспіль" у двох іноземців партію медичних препаратів, які вони намагались перемістити з порушенням", - йдеться у повідомленні.

Викрити правопорушників вдалось завдяки отриманій попередній інформації від співробітників оперативно-розшукового відділу Держприкордонслужби, додали у відомстві.

"Громадяни, які спробували ввезти в Україну понад 700 упаковок медичних препаратів, прибули рейсом "Алмати-Київ". Всього під час огляду багажу у чотирьох валізах 2 громадян Індії правоохоронці виявили медичний товар на загальну суму 1 млн 750 тис. гривень", - додали у ДПСУ.

За порушення митних правил на осіб складено протокол, препарати вилучено.

Нагадаємо, в Одеському аеропорту виявили валізу із медикаментами на 120 тисяч доларів.

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