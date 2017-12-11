Иностранцы хотели ввезти через "Борисполь" медпрепараты на 1,75 млн грн

"Вчера вечером пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" совместно с работниками ГФС обнаружили в аэропорту "Борисполь" у двух иностранцев партию медицинских препаратов, которые они пытались переместить с нарушением", - говорится в сообщении.

Разоблачить правонарушителей удалось благодаря полученной предварительной информации от сотрудников оперативно-розыскного отдела Госпогранслужбы, добавили в ведомстве.

"Граждане, которые попытались ввезти в Украину более 700 упаковок медицинских препаратов, прибыли рейсом "Алматы-Киев". Всего во время досмотра багажа в четырех чемоданах 2 граждан Индии правоохранители обнаружили медицинский товар на общую сумму 1 млн 750 тыс. гривен", - добавили в ГПСУ.

За нарушение таможенных правил на иностранцев составлен протокол, препараты изъяты.

Напомним, в Одесском аэропорту обнаружили чемодан с медикаментами на 120 тыс. долларов.