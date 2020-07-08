Іноземний наставник покинув пост тренера молодіжної команди "Зорі"

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19 березня, 18:42 • 96035 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 135841 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 115124 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 129532 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 134110 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 123984 перегляди

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19 березня, 06:32 • 168347 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125417 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124290 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Колишній футболіст, а останнім часом, заступник головного тренера “Зорі” U-19 Желько Любенович залишив клуб, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу луганчан.

Контракт розірваний за обопільною згодою.

“Я йду з „Зорі“ тому що зробив велику помилку, запросивши в команду одного футболіста і ніяк не можу пробачити себе за цю помилку. За промахи повинен хтось нести відповідальність. Я хочу вибачитися перед уболівальниками і керівництвом клубу за мої помилкові рішення. Тому я йду. Моєю першою задачею (в майбутньому) стане потрапляння в групу на про-ліцензію і шукати собі іншу роботу в іншій команді”, — підкреслив Любенович.

Додамо, основний колектив “Зорі” набрав 54 очки і займає 4-те місце в турнірній таблиці чемпіонату УПЛ.

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