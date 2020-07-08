Іноземний наставник покинув пост тренера молодіжної команди "Зорі"

Контракт розірваний за обопільною згодою.

“Я йду з „Зорі“ тому що зробив велику помилку, запросивши в команду одного футболіста і ніяк не можу пробачити себе за цю помилку. За промахи повинен хтось нести відповідальність. Я хочу вибачитися перед уболівальниками і керівництвом клубу за мої помилкові рішення. Тому я йду. Моєю першою задачею (в майбутньому) стане потрапляння в групу на про-ліцензію і шукати собі іншу роботу в іншій команді”, — підкреслив Любенович.

Додамо, основний колектив “Зорі” набрав 54 очки і займає 4-те місце в турнірній таблиці чемпіонату УПЛ.