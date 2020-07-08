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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 27571 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 117174 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120962 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118603 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102940 просмотра

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Иностранный наставник покинул пост тренера молодежной команды "Зари"

Иностранный наставник покинул пост тренера молодежной команды "Зари"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Бывший футболист, а в последнее время, заместитель главного тренера “Зари” U-19 Желько Любенович покинул клуб, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу луганчан.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию.

“Я ухожу из „Зари“ потому что сделал большую ошибку, пригласив в команду одного футболиста и никак не могу простить себя за эту ошибку. За промахи должен кто-то нести ответственность. Я хочу извиниться перед болельщиками и руководством клуба из-за моих ошибочных решений. Поэтому я иду. Моей первой задачей (в будущем) станет попадание в группу на про-лицензию и искать себе другую работу в другой команде”, — подчеркнул Любенович.

Добавим, основной коллектив “Зари” набрал 54 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата УПЛ.

Украинские Национальные Новости

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