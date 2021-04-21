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Іноземні жителі Японії їздять за кордон вакцинуватися

Іноземні жителі Японії їздять за кордон вакцинуватися

Київ • УНН

 • 19078 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Іноземні жителі Японії замислюються над поїздками за вакцинами в інші країни на фоні повільного прищеплення. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Повільний процес вакцинації від COVID-19 в Японії спонукає деяких іноземних жителів розглянути можливість перельоту в інші країни для вакцинації.

Прем’єр-міністр Йошіхіде Суга вів переговори з генеральним директором Pfizer Inc щодо забезпечення більшої кількості вакцин, якої вистачить для всіх жителів до вересня. Японія лише цього місяця розпочала вакцинацію населення похилого віку, і експерти охорони здоров’я заявляють, що для отримання можливості вакцинувати решту населення може знадобитися час до зими або довше.

Незрозуміло, скільки іноземців вилітає з Японії, щоб отримати уколи за межами країни, але, як зазначають, це гаряча тема в соціальних мережах та ділових колах.

Цитата

“Я можу підтвердити, що чув про те, що керівники їздять до своїх країн за вакцинами”, — сказав Майкл Мрочек, президент Європейської ділової ради в Японії, додавши, що кількість таких дій обмежена через необхідність відбування карантину під час поїздки назад до Японії.

Марк Весселінг — один із довгострокових іноземців, який не міг більше чекати. Співзасновник рекламного агентства в Токіо прилетів цього місяця до Сінгапуру, де його компанія має офіс, частково, щоб отримати щеплення, щоб він міг безпечно відвідати своїх батьків у Нідерландах.

Додатково

Японія вакцинувала близько 1% свого населення, порівняно з 2,9% у Південній Кореї, яка розпочалася пізніше, та щонайменше 40% як у США, так і у Великобританії.

Нагадаємо

Японія збирається видавати цифрові медичні сертифікати громадянам, які були щеплені проти COVID-19, приєднавшись до Китаю, ЄС та інших країн, які прийняли подібні заходи, спрямовані на відкриття закордонних поїздок.

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