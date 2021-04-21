Иностранные жители Японии ездят за границу вакцинироваться

Детали

Медленный процесс вакцинации от COVID-19 в Японии побуждает некоторых иностранных жителей рассмотреть возможность перелета в другие страны для вакцинации.

Премьер-министр Йошихиде Суга вел переговоры с генеральным директором Pfizer Inc по обеспечению большего количества вакцин, которой хватит для всех жителей до сентября. Япония только в этом месяце начала вакцинацию пожилого возраста, и эксперты здравоохранения заявляют, что для получения возможности вакцинировать остальное население может потребоваться время до зимы или дольше.

Непонятно, сколько иностранцев вылетает из Японии, чтобы получить уколы за пределами страны, но, как отмечают, это горячая тема в социальных сетях и деловых кругах.

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“Я могу подтвердить, что слышал о том, что руководители ездят в свои страны по вакцинами”, — сказал Майкл Мрочек, президент Европейской делового совета в Японии, добавив, что количество таких действий ограничена из-за необходимости отбывания карантина во время поездки назад в Японию.

Марк Весселинг — один из долгосрочных иностранцев, не мог больше ждать. Соучредитель рекламного агентства в Токио прилетел в этом месяце в Сингапур, где его компания офис, частично, чтобы получить прививку, чтобы он мог безопасно посетить своих родителей в Нидерландах.

Дополнительно

Япония вакцинировали около 1% своего населения по сравнению с 2,9% в Южной Корее, которая началась позже, и не менее 40% как в США, так и в Великобритании.

Напомним

Япония собирается выдавать цифровые медицинские сертификаты гражданам, которые были привиты против COVID-19, присоединившись в Китай, ЕС и других стран, которые приняли подобные меры, направленные на открытие зарубежных поездок.