Японія починає вакцинувати пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Японія починає вакцинувати від COVID-19 людей старше 65-х років, адже очікують на четверту хвилю інфекції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Японія розпочала щеплення COVID-19 людей похилого віку в понеділок, при цьому імпортних доз все ще не вистачає, і темпи навряд чи зупинять четверту хвилю зараження.
Жінки похилого віку отримують вакцину проти коронавірусу у дитячому будинку в Цу в префектурі Міе, центральна Японія. Вакцинація людей похилого віку розпочались приблизно у 120 місцях по всій країні, використовуючи вакцину компанії Pfizer Inc, виготовлену в Європі та доставлену в регіони минулого тижня.
Очікується, що лише 2810 людей у Токіо отримають дозу з першої партії, тоді як більшість регіонів отримають 1000 доз або менше, згідно з графіком міністерства охорони здоров'я. Японія має швидко старіюче населення, яке налічує 126 мільйонів.
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Головний секретар Кабінету міністрів Кацунобу Като повторив прогноз уряду, що до кінця червня він зможе забезпечити достатньо вакцин для 36 мільйонів людей у віці старше 65 років.
У понеділок Токіо також розпочав місячний період карантинних заходів, спрямованих на притуплення четвертої хвилі зараження. На сьогоднішній день близько 1,1 мільйона людей в Японії, в основному медичні працівники на передовій, отримали принаймні одну дозу дворазового режиму вакцини Pfizer. Прем'єр-міністр Йошіхіде Суга серед 90 бюрократів, яким було зроблено щеплення перед зустріччю з президентом США Джо Байденом цього місяця.
Вакцини для широких верств населення, швидше за все, не будуть доступні до кінця літа або навіть зими.
За даними Worldometer, у Японії коронавірусом захворіли 503 403 особи, 9 382 хворих померли.
Нагадаємо
Японія збирається видавати цифрові медичні сертифікати громадянам, які були щеплені проти COVID-19, приєднавшись до Китаю, ЄС та інших країн, які прийняли подібні заходи, спрямовані на відкриття закордонних поїздок.