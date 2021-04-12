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Японія починає вакцинувати пенсіонерів

Японія починає вакцинувати пенсіонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Японія починає вакцинувати від COVID-19 людей старше 65-х років, адже очікують на четверту хвилю інфекції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Японія розпочала щеплення COVID-19 людей похилого віку в понеділок, при цьому імпортних доз все ще не вистачає, і темпи навряд чи зупинять четверту хвилю зараження.

Жінки похилого віку отримують вакцину проти коронавірусу у дитячому будинку в Цу в префектурі Міе, центральна Японія. Вакцинація людей похилого віку розпочались приблизно у 120 місцях по всій країні, використовуючи вакцину компанії Pfizer Inc, виготовлену в Європі та доставлену в регіони минулого тижня.

Очікується, що лише 2810 людей у ​​Токіо отримають дозу з першої партії, тоді як більшість регіонів отримають 1000 доз або менше, згідно з графіком міністерства охорони здоров'я. Японія має швидко старіюче населення, яке налічує 126 мільйонів.

Додатково

Головний секретар Кабінету міністрів Кацунобу Като повторив прогноз уряду, що до кінця червня він зможе забезпечити достатньо вакцин для 36 мільйонів людей у ​​віці старше 65 років.

У понеділок Токіо також розпочав місячний період карантинних заходів, спрямованих на притуплення четвертої хвилі зараження. На сьогоднішній день близько 1,1 мільйона людей в Японії, в основному медичні працівники на передовій, отримали принаймні одну дозу дворазового режиму вакцини Pfizer. Прем'єр-міністр Йошіхіде Суга серед 90 бюрократів, яким було зроблено щеплення перед зустріччю з президентом США Джо Байденом цього місяця.

Вакцини для широких верств населення, швидше за все, не будуть доступні до кінця літа або навіть зими.

За даними Worldometer, у Японії коронавірусом захворіли 503 403 особи, 9 382 хворих померли.

Нагадаємо

Японія збирається видавати цифрові медичні сертифікати громадянам, які були щеплені проти COVID-19, приєднавшись до Китаю, ЄС та інших країн, які прийняли подібні заходи, спрямовані на відкриття закордонних поїздок.

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