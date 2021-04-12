Япония начинает вакцинировать пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Япония начинает вакцинировать от COVID-19 людей старше 65-х лет, ведь ожидают четвертую волну инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Япония начала прививать COVID-19 пожилых людей в понедельник, при этом импортных доз все еще не хватает, и темпы вряд ли остановят четвертую волну заражения.
Пожилые женщины получают вакцину против коронавируса в детском доме в Цу в префектуре Миэ, центральная Япония. Вакцинация пожилых людей начались примерно в 120 местах по всей стране, используя вакцину компании Pfizer Inc, изготовленную в Европе и доставленную в регионы на прошлой неделе.
Ожидается, что только 2 810 человек в Токио получат дозу из первой партии, тогда как большинство регионов получат 1 000 доз или меньше, согласно графику министерства здравоохранения. Япония быстро стареющее население, насчитывающее 126 млн.
Дополнительно
Главный секретарь Кабинета министров Кацунобу Като повторил прогноз правительства, что до конца июня он сможет обеспечить достаточно вакцин для 36 млн людей в возрасте старше 65 лет.
В понедельник Токио также начал месячный период карантинных мероприятий, направленных на облегчение четвертой волны заражения. На сегодняшний день около 1,1 миллиона человек в Японии, в основном медицинские работники на передовой, получили хотя бы одну дозу двукратного режима вакцины Pfizer. Премьер-министр Йошихиде Суга среди 90 бюрократов, которым была сделана прививка перед встречей с президентом США Джо Байденом в этом месяце.
Вакцины для широких слоев населения, скорее всего, не будут доступны до конца лета или даже зимы.
По данным Worldometer, в Японии коронавируса заболели 503 403 человека, 9382 заболевших скончались.
Напомним
Япония собирается выдавать цифровые медицинские сертификаты гражданам, которые были привиты против COVID-19, присоединившись в Китай, ЕС и других стран, которые приняли подобные меры, направленные на открытие зарубежных поездок.