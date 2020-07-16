Іноземні спецслужби використовують “кримінал”, щоб розхитати ситуацію в Україні - Баканов

“Ми всі розуміємо, що спецслужби недружньої нам країни постійно намагаються розхитати ситуацію в Україні, у тому числі з використанням кримінальних елементів. Саме тому серед ключових напрямів діяльності СБУ є захист національної державності, контррозвідка, боротьба з тероризмом”, ‒ зазначив Баканов.

Також він нагадав, що цього року суди вже винесли 28 вироків за терористичну діяльність і 16 — за створення терористичної групи чи організації.

Нагадаємо, СБУ за пів року запобігла трьом терактам.