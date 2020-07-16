Іноземні спецслужби використовують “кримінал”, щоб розхитати ситуацію в Україні - Баканов
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Іноземні спецслужби не полишають спроб негативно впливати на ситуацію в Україні та, зокрема, використовують для цього різноманітні кримінальні структури. Про це Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив під час координаційної наради, передає УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
“Ми всі розуміємо, що спецслужби недружньої нам країни постійно намагаються розхитати ситуацію в Україні, у тому числі з використанням кримінальних елементів. Саме тому серед ключових напрямів діяльності СБУ є захист національної державності, контррозвідка, боротьба з тероризмом”, ‒ зазначив Баканов.
Також він нагадав, що цього року суди вже винесли 28 вироків за терористичну діяльність і 16 — за створення терористичної групи чи організації.
Нагадаємо, СБУ за пів року запобігла трьом терактам.