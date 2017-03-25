Іноземні партнери нададуть технічну допомогу для ліквідації НС в Балаклії

Заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський ознайомив групу іноземних представників із заходами щодо ліквідації наслідків пожежі в Балаклії.

За словами генерал-лейтенанта І.Павловського, військові сапери спільно з фахівцями МНС перевіряють місцевість на наявність вибухонебезпечних предметів та вивозять знайдені боєприпаси, що не розірвалися, на завчасно підготовлені майданчики.

Постійно проводиться інженерна розвідка. Військовою службою правопорядку організовано охорону території.

Старший групи іноземних представників Пол Шмітт повідомив, що завданням групи було ознайомлення з поточною ситуацією на арсеналі з метою визначення обсягів і характеру майбутньої допомоги від країн-партнерів.

Пол Шмітт зауважив, що наразі може йтися про навчання та інструктаж іноземними фахівцями українських військових з питань ліквідації наслідків надзвичайних подій, а також надання технічної допомоги.

Нагадаємо, що до Балаклії прибувають фахівці НАТО з розмінування.