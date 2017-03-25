Иностранные партнеры окажут техническую помощь для ликвидации ЧС в Балаклее

Заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский ознакомил группу иностранных представителей с мерами по ликвидации последствий пожара в Балаклее.

По словам генерал-лейтенанта И.Павловского, военные саперы совместно со специалистами МЧС проверяют местность на наличие взрывоопасных предметов и вывозят найдены боеприпасы, неразорвавшиеся на заранее подготовленные площадки.

Постоянно проводится инженерная разведка. Военной службой правопорядка организована охрана территории.

Старший группы иностранных представителей Пол Шмитт сообщил, что задачей группы было ознакомление с текущей ситуацией на арсенале с целью определения объемов и характера будущей помощи от стран-партнеров.

Пол Шмитт отметил, что сейчас речь может идти об обучении и инструктаже иностранными специалистами украинских военных по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также о предоставление технической помощи.

Напомним, что в Балаклее прибывают специалисты НАТО по разминированию.