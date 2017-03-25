Іноземні парнери долучаться до ліквідації наслідків вибухів у Балаклії

"З метою вивчення ситуації, визначення обсягів і характеру майбутньої допомоги від країн-партнерів щодо подолання наслідків пожежі на військовому арсеналі у Балаклії, до місця події направлено групу, до складу якої увійшли іноземні стратегічні партнери та представники Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНН, станом на 25 березня пожежу на складах в Балаклії ліквідували, фіксуються поодинокі детонування боєприпасів.

Нагадаємо, що внаслідок серії вибухів та пожежі на складі боєприпасів у Балаклії було пошкоджено будинки, лінії електропередач, а також газопроводи. Просто на вулицях лежали нерозірвані снаряди.