Иностранные парнеры присоединятся к ликвидации последствий взрывов в Балаклее

"С целью изучения ситуации, определения объемов и характера будущей помощи от стран-партнеров по преодолению последствий пожара на военном арсенале в Балаклее, к месту происшествия направлена ​​группа, в состав которой вошли иностранные стратегические партнеры и представители Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНН, по состоянию на 25 марта пожар на складах в Балаклее ликвидировали, фиксируются единичные детонирования боеприпасов.

Напомним, что в результате серии взрывов и пожара на складе боеприпасов в Балаклее были повреждены дома, линии электропередач, а также газопроводы. Просто на улицах лежали неразорвавшиеся снаряды.