Іноземець в центрі Одеси намагався спровокувати конфлікт під час підняття прапора
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Іноземець провокував конфлікт з присутніми під час церемонії підняття прапора в центрі Одеси, його притягують до адміністративної відповідальності за порушення громадського порядку. Про це УНН повідомили у місцевій поліції.
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"Сьогодні під час розгортання прапора України на Потьомкінських сходах чоловік поводив себе зухвало й провокував конфлікт із громадянами, які долучилися до заходу", - повідомили у поліції.
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За даними правоохоронців, не реагуючи на їхні вимоги припинити протиправні дії, 26-річний "чоловік намагався втекти, щойно його запросили до відділку поліції".
"Зараз правопорушник надає з цього приводу пояснення у територіальному відділі поліції. Стосовно нього будуть складені протоколи за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - додали у поліції.
Додамо
На заході до Дня прапора за участю Президента Володимира Зеленського на Черкащині сталися зіткнення активістів і поліції, є затримані.