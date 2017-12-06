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Іноземець намагався потрапити до України за чужим посвідченням працівника ООН

Київ • УНН

 • 8457 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. На українсько-молдовському кордоні затримали іноземця, який намагався потрапити до України за паспортом іншої людини, надавши чужий документ співробітника ООН. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

"Чоловіка, який під час здійснення прикордонного контролю надав чужий документ співробітника ООН, затримали вчора вдень у пункті пропуску "Росошани", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час перевірки документу відбулося спрацювання бази даних "Інтерпол" з відповідним позначенням. Правопорушником виявився 46-річний громадянин Молдови.

В подальшому, чоловіку доведеться пояснювати правоохоронцям обставини своїх дій, які порушують закон.

Нагадаємо, СБУ затримала чоловіка з підробленим посвідченням співробітника ОБСЄ.

 

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