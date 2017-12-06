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Иностранец пытался попасть в Украину по чужому удостоверению сотрудника ООН

Иностранец пытался попасть в Украину по чужому удостоверению сотрудника ООН

Киев  •  УНН

 • 8454 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. На украинско-молдавской границе задержали иностранца, который пытался попасть в Украину по паспорту другого человека, предоставив чужой документ сотрудника ООН. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Западного регионального управления Госпогранслужбы.

"Мужчину, который во время осуществления пограничного контроля предоставил чужой документ сотрудника ООН, задержали вчера днем ​​в пункте пропуска "Росошаны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при проверке документа сработала база данных "Интерпол" с соответствующим обозначением. Правонарушителем оказался 46-летний гражданин Молдовы.

В дальнейшем мужчине придется объяснять правоохранителям обстоятельства своих действий, которые нарушают закон.

Напомним, СБУ задержала мужчину с поддельным удостоверением сотрудника ОБСЕ.

 

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