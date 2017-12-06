Иностранец пытался попасть в Украину по чужому удостоверению сотрудника ООН

"Мужчину, который во время осуществления пограничного контроля предоставил чужой документ сотрудника ООН, задержали вчера днем ​​в пункте пропуска "Росошаны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при проверке документа сработала база данных "Интерпол" с соответствующим обозначением. Правонарушителем оказался 46-летний гражданин Молдовы.

В дальнейшем мужчине придется объяснять правоохранителям обстоятельства своих действий, которые нарушают закон.

Напомним, СБУ задержала мужчину с поддельным удостоверением сотрудника ОБСЕ.