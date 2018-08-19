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Іноземець намагався перевезти через кордон старовинні монети

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Громадянин Молдови намагався перемістити через кордон старовинні монети 19 століття. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.

Іноземець намагався перевезти через кордон старовинні монети

“У пункті пропуску „Кучурган-авто“ на особисті речі громадянина Молдови спрацював службовий собака. У ході спільного з працівниками фіскальної служби огляду легковика французької реєстрації, прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили 6 старовинних монет 1866, 1862, 1853, 1854 та 1856 років випуску. Згодом військовослужбовці виявили і те, що „винюхав“ службовий пес — чотири пакунки, попередньо, з марихуаною та екстазі”, — сказано у повідомленні.

Наркотичні речовини та монети вилучили для проведення експертизи та подальшого прийняття правового рішення.

Окрім того, в Одеському аеропорту під час оформлення пасажирів із Вільнюсу прикордонники Одеського загону спільно з працівниками ДФС виявили двох громадянок Литви 1985 та 1991 року народження. Серед особистих речей “мандрівниць” правоохоронці виявили три пакетики з кокаїном та пігулки “амфетаміну”.

Наркотики передано співробітниками ДФС. До управління СБУ в Одеській області направлено повідомлення про подію.

Як повідомляв УНН, жінка за підробленими документами намагалася вивезти за кордон хлопчика.

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